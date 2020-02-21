رياضة | راشد النعيمي يرد على مقترح إقامة سوبر إماراتي سعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشد النعيمي يرد على مقترح إقامة سوبر إماراتي سعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على مقترح فكرة إقامة مباراة سوبر إماراتي سعودي في وقت قريب.

وكتب النعيمي ردًا على أحد المغردين من الجمهور السعودي على تغريدة له عقب تتويج الزمالك بطلًا لكأس السوبر المصري، "أبشر اخ سلمان، سنعمل مع الاشقاء في الاتحاد السعودي لتنظيم هذا الكأس بإذن الله".

وتجدر الإشارة إلى أنه أنه كان هناك ترتيبات منذ عام 2016 لإقامة مباراة سوبر إماراتي سعودي بين أهلي جدة وأهلي دبي.