الامارات | بالصور.. ترامب يفتتح أكبر ملعب كريكيت في العالم.. يستوعب 110 آلاف مشجع

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ترامب يفتتح أكبر ملعب كريكيت في العالم.. يستوعب 110 آلاف مشجع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيفتتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكبر ملعب للكريكيت في العالم الأسبوع المقبل في الهند، سيحمل اسم "سردار باتل"، إذ يستوعب 110 آلاف مشجعاً، وتبلغ كلفته 100 مليون دولار، تم إنشاءه بشكل مستدير لضمان المشاهدة من دون عوائق لكل الحاضرين، ومقاعده باللونين الأزرق والزعفراني اللذين يرمزان إلى الفريق الهندي، ويشمل مرافق أبرزها أربع غرف لتبديل الملابس فصلا عن مسبح أولمبي.



ويعتبر الملعب الجديد أكبر من "ملبورن كريكيت غراوند"، عدد مقاعده 100 ألف، وهو المكان التاريخي الذي يعود إلى العام 1853 واستضاف عظماء هذه الرياضة عبر الأجيال من دونالد برادمان إلى إيان بوثام وساشين تيندولكار.

إلا أن هذا الملعب ليس أول نصب تذكاري لبطل الاستقلال سردار باتل الذي يتم الكشف عنه في ولاية غوجارات، مسقط راس مودي حيث كان رئيسا للوزراء حتى العام 2014.