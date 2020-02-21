الامارات | شباب الأهلي يستغني عن أروابارينا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستغني عن أروابارينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في شباب الأهلي لـ «الإمارات اليوم» أن إدارة النادي، استقرت على الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، عقب هزيمة «فرسان دبي» أمام بني ياس بهدف دون رد، وخروج الفريق من ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال إن «خروج شباب الأهلي من ثلاث بطولات منذ بداية الموسم، هي كأس السوبر، والخسارة في نهائي كأس الخليج العربي، وأخيراً الخروج من كأس رئيس الدولة، أسهم في اقتناع إدارة النادي بالاستغناء عن المدرب»، بضرورة إجراء تغيير في القيادة الفنية للفريق.