شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر» يغيب عن «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال النجم السويسرى المخضرم، روجر فيدرر، إنه سيغيب عن عدد من البطولات، ومن بينها فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، التى ستنطلق فى مايو المقبل، بعد خضوعه لجراحة فى الركبة ببلاده، أمس.

وعانى فيدرر، الحاصل على 20 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى، من الإصابة خلال بطولة أستراليا المفتوحة، حيث خرج من الدور قبل النهائى أمام الصربى نوفاك ديوكوفيتش، الذى توج باللقب بعد ذلك.

ولم يشارك السويسرى فى أى بطولة بعدها.

وقال فيدرر (38 عاما) إنه لن يشارك أيضا، فى بطولات دبى وإنديان ويلز وبوجوتا وميامى.

وأوضح فى بيان عبر تويتر: «أزعجتنى ركبتى اليمنى منذ بعض الوقت، وكنت آمل أن تتحسن، لكن بعد خضوعى للفحص والنظر فى الأمر مع فريقى، قررت الخضوع لجراحة فى سويسرا».

وأضاف «بعد العملية أكد الأطباء أنه كان القرار الصائب، وأنهم على ثقة بالتعافى الكامل».

وغاب فيدرر عن موسم الملاعب الرملية بالكامل، فى 2017 و2018.

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وخلال العام الماضى شارك فى بطولتين فقط على هذه الملاعب، قبل خوض منافسات فرنسا المفتوحة.

وفى الأسبوع الماضى، قال مدير أعمال فيدرر إن اللاعب السويسرى، يخطط للتواجد فقط فى رولان جاروس، بينما سيغيب عن بطولتى مدريد وروما للأساتذة.

وستنطلق بطولة رولان جاروس، يوم 24 مايو المقبل.

على جانب آخر، عبرت بطلة التنس التونسية أنس جابر، عن أسفها الشديد، لعدم تمكنها من مواصلة المغامرة فى بطولة دبى المفتوحة للتنس، بعد خسارتها، فى الدور ثمن النهائى أمام المصنفة الثانية عالميا الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين لمجموعة واحدة.

ونشرت أنس جابر تدوينة على صفحتها الرسمية على فيس بوك، جاء فيها:

«الهزيمة هذا المساء كانت قاسية، ليس أمامى غير التعلم والتقدم، أشكر الدعم الكبير الذى وجدته».

وأنهت «لم أكن أتخيل أن يصل التشجيع إلى هذا الحد وفى أجواء رائعة».

