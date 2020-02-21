شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مُشتعلة فى ريال مدريد بسبب تجديد عقد «راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّرت صحيفة «آس» الإسبانية مفاجأة حول مفاوضات ريال مدريد مع القائد الإسبانى سيرخيو راموس، مدافع الفريق الملكى، بشأن تمديد عقده واصفة المفاوضات بأنها «معقدة»، لافتة إلى أن هناك خلافات بين الطرفين بشأن المدة.

ومن المقرر أن ينتهى عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية يونيو 2021، وبحسب ما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية فإن النادى الملكى لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تمديد عقد اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، كما لفتت إلى أن هناك خلافات بين الطرفين على بعض التفاصيل.

وقالت الصحيفة إن القائد الإسبانى يرغب فى تمديد عقده لمدة موسمين، وهو الأمر الذى لا يوافق ريال مدريد على إدراكه فى العقد.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لا يريد التعجل فى اتخاذ القرار، لأنهم على علم تام بأن راموس سيكون وصل وقتها إلى عامه الـ35، وبالتالى ترى إدارة اللوس بلانكوس أنه مازال مبكرًا الحديث عما إذا كان سيتم تمديد عقده أم لا.

وتابعت الصحيفة قائلة: «فى حالة توصل الطرفين إلى اتفاق فإن موقف النادى سيكون واضحًا وهو التجديد لمدة موسم واحد».

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يُذكر أن راموس انتقل إلى ريال مدريد مطلع موسم 2005/2006 قادمًا من أشبيلية، وخاض بقميص الفريق الملكى 636 مباراة بمختلف البطولات (سجل 91 هدفًا، وصنع 38 تمريرة ناجحة).

على جانب آخر، كشفت صحيفة «برنابيو» الإسبانية أن نادى ريال مدريد يملك أفضلية التعاقد مع الظاهرة النرويجية الشابة إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألمانى.

وعلى الرغم من انتقاله حديثاً إلى بوروسيا دورتموند قادماً من ريد بول سالزبورج النرويجى فى شهر يناير الماضى، إلا أن هالاند نجح فى خطف أنظار جميع الأندية الكبرى فى أوروبا، بسبب سجله التهديفى الخرافى مقارنة بعمره الصغير 19 عاماً فقط.

ويتابع الميرنجى «هالاند» منذ شهر ديسمبر الماضى قبل انطلاق السوق الشتوية، ودخل اللاعب أيضاً فى قائمة اهتمامات برشلونة والعديد من الأندية الكبرى، ومع امتلاك النادى الملكى لوكا يوفيتش لم يتوقف عن متابعة المهاجم النرويجى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد المُعار إلى ريال سوسيداد، قد يمنح النادى الملكى الأفضلية وبإمكانه مساعدته فى صفقة «هالاند»، بسبب صداقته مع مواطنه النرويجى.