«أرتيتا» يُشيد بأداء «ساكا» مع أرسنال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مايكل أرتيتا مدرب أرسنال، بلاعبه بوكايو ساكا، لتعامله مع ضغط موسمه الأول في الفريق، عندما صنع هدف الفوز للفرنسى ألكسندر لاكازيت في الانتصار 1-0 على مستضيفه أولمبياكوس في ذهاب دور الـ32 في الدورى الأوروبى.

وأرسل ساكا، تمريرة عرضية حولها ألكسندر لاكازيت في المرمى بنجاح في الدقيقة 81. وقال أرتيتا في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «ليس ظهيرا لكنه يتأقلم بشكل رائع وبأسلوب مناسب ويملك شجاعة كبيرة». Advertisements وتابع: «تمركزه كان جيدا في الثلث الأخير والكثير من الفرص جاءت من جانبه. أنا سعيد للغاية بأدائه». وأضاف أرتيتا: «هذه الثقة جاءت منى ومن زملائه. رد فعلهم بعد تسجيله الهدف دفعة قوية. الأمر ليس مصادفة. هذا يحدث لأن حيوية الفريق تمنحه الحيوية أيضًا». وكان أرتيتا قد تولى تدريب أرسنال عقب إقالة اوناى إيمري

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