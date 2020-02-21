شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدو»: قمة الدوري في موعدها.. وإيقاف لاعبين ومسؤولين من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة، أن قمة بطولة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الإثنين 24 فبراير الجاري، ستلعب في موعدها ولن يتم تأجيلها.

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وكتب «ميدو» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سيتم إيقاف على الأقل ٣ لاعبين من كل فريق إضافة إلى إيقاف بعض المسئولين من كلا الناديين.. عمرو الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية.. يسطر التاريخ بأن لأول مرة اتحاد الكرة أقوى من أي شخص أو جهة في منظومة كرة القدم.. والمباراة ستلعب في ميعادها!!».

وأضاف: «هكذا يجب أن تدار الأمور يجب أن يكون هناك نظام يسير على الجميع عدالة تطبق على الجميع الكبير قبل الصغير وأعلم تماما أن هناك توجه من الدولة بحماية قرارات اتحاد الكرة وتطبيق آلية تنفيذها..».

واختتم: «ما يحدث الآن هو بداية التغيير يجب أن نحلم جميعًا ونعمل على أن يكون عندنا كرة قدم حقيقية في مصر..».