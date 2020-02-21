شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يواصل رحلته مع المدرسة اليونانية ويتعاقد مع «ببافاسيليو» مدربًا للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي وادي دجلة عن إتمام إجراءات التعاقد مع اليوناني نيقوديموس بابافاسيليو مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا لتاكيس جونياس الذي تم إقالته مؤخرا لسوء النتائج.

ووفقًا للحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قاد المدرب اليوناني على الفور أول حصة تدريبية للفريق استعدادا لاستئناف مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، إذ خسر الفريق 9 مباريات وتعادل في 5، وفاز في 3، خلال مشوار الفريق حتى الأسبوع الـ17.