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رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

عاد البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ الى قائمة فريقه ​يوفنتوس​ الايطالي بعد غيابه عن لقاء بريشيا السابق من اجل الراحة.

وأعلن مدرب الفريق ماوريسيو ساري قائمة الفريق لمباراة سبال ضمن منافسات الجولة 25 من .

وهذه قائمة يوفنتوس لمباراة سبال :

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حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بنسوليو.

خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، روغاني، كوكولو، ويسلي.

خط الوسط: رامسي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور، بيتيرس.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، بيرنارديسكي، أوليفيري.

يذكر ان يوفنتوس يتصدر الكالتشيو وخلفه لاتسيو ومن بعده انتر ميلان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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