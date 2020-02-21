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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو يزين قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو الى قائمة فريقه يوفنتوس الايطالي بعد غيابه عن لقاء بريشيا السابق من اجل الراحة.
وأعلن مدرب الفريق ماوريسيو ساري قائمة الفريق لمباراة سبال ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.
وهذه قائمة يوفنتوس لمباراة سبال :
حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بنسوليو.
خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، روغاني، كوكولو، ويسلي.
خط الوسط: رامسي، ماتويدي، رابيو، بنتانكور، بيتيرس.
خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، بيرنارديسكي، أوليفيري.
يذكر ان يوفنتوس يتصدر الكالتشيو وخلفه لاتسيو ومن بعده انتر ميلان.
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