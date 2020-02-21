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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو يتحدث عن عودته الى الـ ستامفورد بريدج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
اوضح المدرب البرتغالي لنادي توتنهام جوزيه مورينيو أن فريقه سيواصل القتال من أجل التقدم في سلم الترتيب، وإنهاء الموسم في مركز بين الأربعة الكبار، وذلك خلال حديثه قبل ديربي لندن ضد تشيلسي في الدوري الإنكليزي.
وفي حديث له، قال السبيشل وان: "لقد كان من الصعب حقًا على اللاعبين أنّ يكونوا في الموقف الذي كان فيه الفريق، أتذكر عندما وصلت، قلت لهم لا يجب أنّ يفكر أحد في ترتيبنا في الدوري".
وأضاف: "لم نفكر حينها في الفارق الكبير بيننا وبين صاحب المركز الرابع، والآن توجد نقطة واحدة فقط تفصلنا عنه وهذا أمر مدهش".
وعن العودة إلى ستامفورد بريدج، اختتم: "انها مجرد مباراة، أنا مدرب محترف كما قلت في كل مرة لعبت فيها مع الأندية السابقة، سأنتمي إلى فريقي الحالي بنسبة 200%، الشيء المختلف الوحيد سيكون في نهاية اللقاء، حينها يمكنني الذهاب إلى منزلي على الأقدام لأنه لا يبعد كثيرًا، لكنني لن أفعل ذلك وسأعود مع اللاعبين".
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