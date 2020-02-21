مورينيو يتحدث عن عودته الى الـ ستامفورد بريدج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

اوضح المدرب البرتغالي لنادي ​توتنهام​ ​جوزيه مورينيو​ أن فريقه سيواصل القتال من أجل التقدم في سلم الترتيب، وإنهاء الموسم في مركز بين الأربعة الكبار، وذلك خلال حديثه قبل ديربي لندن ضد ​تشيلسي​ في ​الدوري الإنكليزي​.

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وفي حديث له، قال السبيشل وان: "لقد كان من الصعب حقًا على اللاعبين أنّ يكونوا في الموقف الذي كان فيه الفريق، أتذكر عندما وصلت، قلت لهم لا يجب أنّ يفكر أحد في ترتيبنا في الدوري".

وأضاف: "لم نفكر حينها في الفارق الكبير بيننا وبين صاحب المركز الرابع، والآن توجد نقطة واحدة فقط تفصلنا عنه وهذا أمر مدهش".

وعن العودة إلى ستامفورد بريدج، اختتم: "انها مجرد مباراة، أنا مدرب محترف كما قلت في كل مرة لعبت فيها مع الأندية السابقة، سأنتمي إلى فريقي الحالي بنسبة 200%، الشيء المختلف الوحيد سيكون في نهاية اللقاء، حينها يمكنني الذهاب إلى منزلي على الأقدام لأنه لا يبعد كثيرًا، لكنني لن أفعل ذلك وسأعود مع اللاعبين".