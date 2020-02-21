الارشيف / اخبار الرياضه

مورينيو يتحدث عن عودته الى الـ ستامفورد بريدج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو يتحدث عن عودته الى الـ ستامفورد بريدج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

اوضح المدرب البرتغالي لنادي ​توتنهام​ ​جوزيه مورينيو​ أن فريقه سيواصل القتال من أجل التقدم في سلم الترتيب، وإنهاء الموسم في مركز بين الأربعة الكبار، وذلك خلال حديثه قبل ديربي لندن ضد ​​ في ​الدوري الإنكليزي​.

Advertisements

وفي حديث له، قال السبيشل وان: "لقد كان من الصعب حقًا على اللاعبين أنّ يكونوا في الموقف الذي كان فيه الفريق، أتذكر عندما وصلت، قلت لهم لا يجب أنّ يفكر أحد في ترتيبنا في الدوري".

وأضاف: "لم نفكر حينها في الفارق الكبير بيننا وبين صاحب المركز الرابع، والآن توجد نقطة واحدة فقط تفصلنا عنه وهذا أمر مدهش".

وعن العودة إلى ستامفورد بريدج، اختتم: "انها مجرد مباراة، أنا مدرب محترف كما قلت في كل مرة لعبت فيها مع الأندية السابقة، سأنتمي إلى فريقي الحالي بنسبة 200%، الشيء المختلف الوحيد سيكون في نهاية اللقاء، حينها يمكنني الذهاب إلى منزلي على الأقدام لأنه لا يبعد كثيرًا، لكنني لن أفعل ذلك وسأعود مع اللاعبين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو يتحدث عن عودته الى الـ ستامفورد بريدج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا