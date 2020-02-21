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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار يغيب عن كارنفال ريو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
قدم اللاعب البرازيلي نيمار داسليفا اعتذاره عن حضور كارنفال ريو 2020 بسبب ارتباطه بتحضيرات فريقه باريس سان جيرمان للاستحقاقات المقبلة.
و نشر اللاعب البرازيلي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام قال فيه: "أعلن غيابي هذا العام عن مهرجان ريو 2020".
وواصل: " أتمنى للجميع كارنفال سعيد ولكنني ملتزم مع فريقي بمواعيد اكثر من هامة حيث سيكون التركيز كله منصب على مواجهة بوروسيا دورتموند في إياب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 11 اذار القادم بعد ان خسر الفريق 1 – 2 في الذهاب.
يذكر أن اللاعب البرازيلي شارك مع باريس هذا الموسم في 19 مباراة نجح خلالها في تسجيل 16 هدفاً وصنع 10 آخرين.
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