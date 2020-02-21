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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لويز: بإمكان ارسنال الفوز بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
أعرب اللاعب دافيد لويز عن اعتقاده بأن أرسنال يتمتع بالجودة للفوز بالدوري الأوروبي هذا الموسم وحجز مكانه في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال لويز: "أعتقد أن لدينا الجودة لذلك، ولكن خطوة بخطوة. ليس الأمر سهلاً، أولمبياكوس لديه فريق رائع، لقد تميزوا ضد توتنهام، كما أدهشوا بايرن ميونيخ".
وأضاف: "إنه الملعب الذي لعبت عليه عدة مرات وكان الأمر صعبًا دائمًا، لذا فإن الأمر متروك لنا للاستمرار في الطريق الصحيح، والتواضع وتحسين لعبتنا".
كلام لويز جاء قبل لقاء أرسنال مع أولمبياكوس في الدوري الأوروبي.
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