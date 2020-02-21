لويز: بإمكان ارسنال الفوز بالدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

أعرب اللاعب دافيد لويز عن اعتقاده بأن ​أرسنال​ يتمتع بالجودة للفوز بالدوري الأوروبي هذا الموسم وحجز مكانه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقال لويز: "أعتقد أن لدينا الجودة لذلك، ولكن خطوة بخطوة. ليس الأمر سهلاً، أولمبياكوس لديه فريق رائع، لقد تميزوا ضد توتنهام، كما أدهشوا بايرن ميونيخ".

وأضاف: "إنه الملعب الذي لعبت عليه عدة مرات وكان الأمر صعبًا دائمًا، لذا فإن الأمر متروك لنا للاستمرار في الطريق الصحيح، والتواضع وتحسين لعبتنا".

كلام لويز جاء قبل لقاء أرسنال مع أولمبياكوس في الدوري الأوروبي.