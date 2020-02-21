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فارق المركز يشعل قمة القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

في قمة كروية أخرى تجري في الرابعة من مساء اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي قطبا بريدة التعاون والرائد في مواجهة نارية ضمن الأسبوع الـ19 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويختلف لقاء اليوم عن لقاء الدور الأول الذي كسبه التعاون 3-0، وذلك بعد التحسن الملحوظ والتصاعدي في صفوف الرائد.

ويقتسم الفريقان الكثير من أوجه الشبه، حيث إنهما يلاحقان بعضهما في الترتيب العام لفرق الدوري، فالرائد يسبق التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 28 نقطة.

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وعلى مستوى دوري المحترفين، تقابلا 19 مرة، فاز التعاون 7 مرات مقابل 5 للرائد، فيما تعادلا 7 مرات.

وثمة تشابه آخر، فمواجهة اليوم هي الأولى لمدرب التعاون البرتغالي فيتور كامبيلوس، وهو حال سلفه باولو سيرجيو نفسه عندما قاده المرة الماضية ضد الرائد.

ويحمل اللقاء الرقم 105 بين الفريقين في مختلف المسابقات طوال تاريخهما الذي بدأ عام 1382، وخلال مجمل هذه اللقاءات، فاز الرائد 45 مرة، مقابل 30 للتعاون، وتعادلا 29 مرة، ونجح هجوم الرائد في تسجيل 139 هدفا في التعاون، مقابل تسجيل التعاون 115 هدفا.

وتشهد المباراة عودة المحترف المغربي جلال الداودي للرائد بعد تغيبه عنه منذ لقاء الأهلي في الجولة الـ15، كما يستعيد أيضا خدمات مدافعه الكولومبي إيزيكيل الذي غاب عن لقاء أبها بداعي الإصابة.

في المقابل تنتظر مشاركة مهاجم التعاون الكاميروني ليندر توامبا، بعد أن شارك في الدقائق الأخيرة من لقاء الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا بعد العودة من الإصابة.