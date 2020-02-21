شكرا لقرائتكم الحرس يستعيد جهود محمد سليم بعد البرنامج التأهيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود مرحلة التأهيل الأخيرة عقب جراحة الرباط الصليبى، وأجرى بعض التمارين الخاصة داخل صالة الجيمانزيوم على مدار اليوم خلال الثلاث أشهر الماضية قبل العودة الى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات ببطولة الدورى المصرى .

ومن المقرر أن يعود محمد سليم الى فريق حرس الحدود عقب انتهاء هذه المرحلة وكان أجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى أحد المستشفيات بالقاهرة عقب الإصابة التى تعرض لها بتدريبات الفريق.

Advertisements

قرر مسئولو فريق حرس الحدود منح القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الى محمد حليم المدرب العام للقيادة الفنية خلال الفترة المقبلة عقب رحيل طارق العشرى لتدريب المصرى البورسعيدى .

وعين النادى المصرى البورسعيدى طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لايهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج الأخيرة والخروج من بطولة كأس مصر .

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.