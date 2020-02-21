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شكرا لقرائتكم ساسي بعد التتويج بالسوبر المحلى: الحمد لله 5 بطولات فى 18 شهرا مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك جمهوره ينشر مجموعة من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" حاملا كأس السوبر المحلى الذى توج به الفريق الأبيض أمس الخميس على حساب الأهلى.
وكتب ساسى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "الحمد الله في سنة ونص البطولة الخامسة ليا مع نادي الزمالك و العاشرة في مسرتي".
توّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.
سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي.
ساسى
ساسى
ساسى
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