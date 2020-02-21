شكرا لقرائتكم مدرب بيراميدز بعد التأهل لربع نهائى الكأس: الإسماعيلى لا يستحق الخسارة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على الاسماعيلي، بهدف نظيف والصعود لدور الثمانية من بطولة الكأس.

وقال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، "الأهم في بطولة الكأس أن تفوز في كل مباراة، وهو ما نجحنا به في نهاية المباراة، استطعنا إحراز هدف عن طريق انطوي، في نهاية الشوط الأول".

وأضاف انتي تشاتشيتش خلال تصريحات صحافية أن لاعبى فريق بيراميدز أرتكبا بعض الأخطاء في مباراة اليوم ، ومهدي سليمان انقذ مرمانا في أكثر من كرة، ولكن الهدف الاسمي لنا من المباراة كان تخطي الاسماعيلي وهذه المرحلة من بطولة الكأس.

ووجه المدرب الكرواتي الشكر للاعبيه على الفوز والتقدم خطوة في بطولة كأس مصر، لافتا إلى أن الاسماعيلي لا يستحق الخسارة في مباراة اليوم.

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وأوضح مدرب بيراميدز، إنه سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في المباريات المقبلة، مشيرا إلي أنه هناك تحسن كبير في المستوي من مباراة لآخري.

واختتم تشاتشيتش، أبلغت لاعبي بيراميدز بين شوطي المباراة أن الاسماعيلي يلعب على الكرات الطولية العالية، ولذلك طالبت لاعبي بيراميدز بضرورة اللعب على الأرض وهو ما تحقق وحصلنا على الفوز.

نجح فريق بيراميدز في الفوز علي فريق الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه جون انطوي بالدقيقة السادسة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر على استاد الإسكندرية.

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في دور الثمانية لبطولة كأس مصر .