الفنزويلية روخاس تحطم الرقم القياسي العالمي للوثبة الثلاثية داخل قاعة

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حطمت الفنزويلية يوليمار روخاس الجمعة الرقم القياسي العالمي في مسابقة الوثبة الثلاثية داخل قاعة بتسجيلها 15,43 م في لقاء مدريد الدولي لألعاب القوى. وحققت روخاس الرقم القياسي العالمي الجديد في محاولتها الرابعة ماحية الرقم السابق الذي كان بحوزة الروسية تاتيانا ليبيديفا وهو 15,36 وسجلته في السادس من آذار/مارس 2004 في بودابست.

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