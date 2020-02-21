شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليم لاعب حرس الحدود يقترب من المشاركة في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود مرحلة التأهيل الأخيرة عقب جراجة الرباط الصليبى التى خضع لها، وأجرى بعض التمارين الخاصة داخل صالة الجيمانزيوم على مدار اليوم خلال الثلاث أشهر الماضية قبل العودة الى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات ببطولة الدورى المصرى .

ومن المقرر أن يعود محمد سليم الى فريق حرس الحدود عقب انتهاء هذه المرحلة وكان أجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى أحد المستشفيات بالقاهرة عقب اللإصابة التى تعرض لها بتدريبات الفريق.

قرر مسئولو فريق حرس الحدود منح القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الى محمد حليم المدرب العام للقيادة الفنية خلال الفترة المقبلة عقب رحيل طارق العشرى لتدريب المصرى البورسعيدى .

قرر النادى المصرى البورسعيدى تعين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لايهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج الأخيرة والخروج من بطولة كأس مصر .

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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