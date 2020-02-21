شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: سعيد بالفوز على الإسماعيلى و ارتكبنا بعض الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي، "الأهم في بطولة الكأس أن تفوز في كل مباراة، وهو ما نجحنا به في نهاية المباراة، استطعنا إحراز هدف عن طريق انطوي، في نهاية الشوط الأول".

وأضاف انتي تشاتشيتش خلال تصريحات صحفية، أن بيراميدز أرتكب بعض الأخطاء في مباراة اليوم ، ومهدي سليمان انقذ مرمانا في أكثر من كرة، ولكن الهدف الاسمي لنا من المباراة كان تخطي الاسماعيلي وهذه المرحلة من بطولة الكأس.

ووجه المدرب الكرواتي الشكر للاعبيه على الفوز والتقدم خطوة في بطولة كأس مصر، لافتا إلى أن الاسماعيلي لا يستحق الخسارة في مباراة اليوم.

وأوضح مدرب بيراميدز، إنه سيعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في المباريات المقبلة، مشيرا إلي أنه هناك تحسن كبير في المستوي من مباراة لآخري.

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واختتم تشاتشيتش، أبلغت لاعبي بيراميدز بين شوطي المباراة أن الاسماعيلي يلعب على الكرات الطولية العالية، ولذلك طالبت لاعبي بيراميدز بضرورة اللعب على الأرض وهو ما تحقق وحصلنا على الفوز.