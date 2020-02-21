شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب امتناع حكم الإسماعيلي وبيراميدز عن اعتماد قرارات الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهل أمين عمر حكم مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، والتي جمعت الفريقين اليوم على استاد الإسكندرية، قرارات الـ VAR أو ما يعرف بتقنية حكم الفيديو المساعد، خلال تطبيقها لأول مرة في الملاعب المصرية.

ونجح فريق بيراميدز في الفوز علي فريق الاسماعيلي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه جون انطوي في الدقيقة 6، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16بكأس مصر على استاد الإسكندرية.

وكان من المقرر أن تشهد مباراة الإسماعيلي أمام بيراميدز ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر، تطبيق تقنية الـ" VAR " لأول مرة استعدادا للاستعانة به في مباريات الدوري المصري .

Advertisements

لمعرفة سبب عدم تطبيق التقنية اضغط هنا

وأعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قبل أيام، عن اول 6 أطقم من الحكام ممن نجحو في تقنية حكم الفيديو var التي سيتم استخدامها مع بداية الدوري الثاني للدوري حتى الان والحكام هم: احمد جمال واحمد حمدي وإبراهيم محجوب ومحمود ناجي ومحمد يوسف وسعيد حمزة ومحمد الحنفي وطارق مجدي وعمرو الشناوي وخالد جمال ومحمد ابو خاطر ومحمد الصباحي ومحمد سلامه ووائل فرحان بالإضافة الي الحكام الدوليون جهاد جريشة ومحمد معروف ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين واحمد الغندور ومحمود ابو الرجال.

وحضر مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملي فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.