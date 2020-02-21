شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخطر الكاف بموعد وملعب مباراة صن دوانز بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادي الاهلي خطاباً رسمياً للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" يُخطره فيه بأن مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها 29 فبراير الجاري ستقام على إستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع بعدما حصل النادي على الموافقات الأمنية بذلك، ويلعب الأهلي مع بطل جنوب أفريقيا يوم 29 فبراير بالقاهرة على أن تقام العودة بجنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل ومن المقرر ن تقام مباراتي الذهاب والعودة في نفس التوقيت "السادسة" مساءً بتوقيت القاهرة.

من ناحية أخرى ، يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلى فى الواحدة ظهر غد السبت، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى حال إقامتها وعدم تأجيلها حسبما يتردد.

وعاد الأهلى ظهر اليوم الجمعة من الإمارات ويحصل على راحة من التدريبات اليوم على أن يبدأ ظهر غد الاستعداد للمواجهة القوية أمام الزمالك التى تأتى بعد أيام قليلة من مواجهة السوبر المحلى الذى خسره الأهلى أمس أمام الزمالك بركلات الجزاء 3 / 4 ويقتصر مران الغد على مران استشفائى للاعبين الذين شاركوا فى لقاء السوبر وقوى لمن لم يُشارك فى اللقاء.

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وسادت حالة من الحزن والغضب بين بعثة الأهلى خلال عودتها للقاهرة ظهر اليوم قادمة من الإمارات بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الزمالك وعلت حالة من الحزن والصدمة وجوه اللاعبين والجهاز الفني وأفراد البعثة بسبب ضياع بطولة السوبر والفشل في إسقاط الزمالك بالبطولة المحلية ليؤكد الأبيض تفوقه على الأحمر.

ورفض لاعبو الأهلي الإدلاء بأى تصريحات خلال عودته ولم يتحدث أحدهم عن اللقاء أو غيره بعدما أعتلت الوجوه حالة من الصدمة التي مازالت تُسيطر عليهم عقب خسارة لقب السوبر المحلي خاصة وأن جماهير الفريق حمّلت بعض اللاعبين والمدير الفني رينيه فايلر مسئولية ضياع البطولة فلم يظهر أكثر من لاعب بمستواه المعهود كما أخطأ فايلر في بعض الأمور الفنية التي كان لها دور كبير في خسارة السوبر.

وضمت بعثة الأهلى فى رحلة الإمارات كلاً من: شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى - رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد - حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى "أفشة" – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ -مروان محسن – أليو بادجي.