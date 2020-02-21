بيراميدز يتخطى الإسماعيلي في الكأس ويضرب موعدًا أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
فاز فريق بيراميدز بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس مصر.
بيراميدز تقدم سريعًا عن طريق لاعبه جون أنطوي في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء بتحويله عرضية وصلته من عبد الله السعيد برأسه في مرمى الإسماعيلي.
وبعد فوزه على الإسماعيلي ضرب بيراميدز موعدًا أمام نظيره طلائع الجيش في دور ربع نهائي كأس مصر بعد فوز الطلائع على نظيره مصر المقاصة.
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