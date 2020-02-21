بالصور.. أمطار غزيرة بملعب الإسكندرية في لقاء بيراميدز والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعرض ملعب الإسكندرية لأمطار غزيرة، مساء اليوم الجمعة، خلال احتضان مواجهة بيراميدز والإسماعيلي، بدور الـ 16 لكأس مصر.

وسقطت الأمطار بغزارة على أرضية ملعب الإسكندرية، ورغم ذلك استمر اللعب بين الفريقين وسط صعوبة في السيطرة على الكرات الأرضية.

وتقدم بيراميدز بهدف مبكر في الدقيقة 6 بعد كرة عالية في منطقة جزاء الإسماعيلي حولها جون أنطوي برأسية مباشرة إلى شباك الفريق الأصفر.

ويواجه الفائز بالمباراة التي تقام على استاد الإسكندرية فريق طلائع الجيش في دور الثمانية بالمسابقة، بعد أن تغلب الأخير على المقاصة في ثمن النهائي.