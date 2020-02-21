الزمالك يهزم اتحاد الشرطة 3 / 2 في دوري الهوكي

حقق الفريق الاول للهوكي بنادي الزمالك الفوز على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 3/2 في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر للدوري العام للهوكي. علي ملعب الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر للدوري العام للهوكي. وبذلك يرفع الزمالك رصيد الي النقطة الثالثة عشر يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب بينما يتجمد رصيد الشرطة عند النقطة العاشرة يحتل المركز الثامن .

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