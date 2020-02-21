مصيلحي ولاعبو الاتحاد يحتفلون بعيد ميلاد طلعت يوسف المدير الفني

احتفل الجهاز الفني واللاعبين وادارة فريق الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي بعيد ميلاد طلعت يوسف المدير الفني للفريق عقب الانتهاء من مران اليوم استعداد لاستئناف مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز. مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز. ومن المقرر ان يواجه فريق سموحة نظيره طنطا يوم 2مارس المقبل . وقرر الجهاز الفني للفريق خوض مباراة ودية أمام سموحة يوم 25 فبراير الحالي . وكان الفريق قد تاهل الي ربع نهائي كأس مصر عقب الفوز علي أسوان بهدفين مقابل هدف ليواجه المقاولون في ربع النهائي .

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