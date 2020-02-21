الشرقية 2004 يفوز على القناة في دوري القطاعات

حقق فريق الشرقية مواليد 2004 فوزاً ثميناً على نظيره فريق القناة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ستاد الزقازيق، في أولى مباريات دورى قطاعات مواليد 2004 . احرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد السيد مهاجم الفريق فى الدقيقة الخامسه من الشوط الأول . من الشوط الأول . أقيمت المباراة وسط متابعة جماهيريه بحضور الدكتور مجدي عزت رئيس نادي الشرقية، وإبراهيم الباجوري عضو مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى زكى رئيس قطاع الكرة، فى مباراة اتسمت بالقوة والفنيات، وأهدر لاعبو الشرقية العديد من الفرص السهلة. الشرقية العديد من الفرص السهلة. ويتكون الجهاز الفني لفريق الشرقية 2004 من محمد على جبر مدير فنى، وعبده عبد العظيم مدرب، وطارق عطيه مدرب حراس مرمى، و حسام إدارى الفريق، تحت إشراف الدكتور مصطفى ذكى رئيس قطاع الناشئين، و لوفا نائب رئيس القطاع، وأحمد كمال مدير إدارى القطاع، ورمضان فريد المشرف على مدربى حراس مرمى القطاع.

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