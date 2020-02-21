أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لنادي الشرقية، قائمة الفريق لمواجهة نادي ميت خلف، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب ميت خلف. خلف. وضمت القائمة 20 لاعباً كما يلي : حراسة المرمى : إسلام أحمد "إيسو" _ سيد عماد. خط الدفاع : محمود صلاح _ محمد السيد "قشوع" _ حسن ماريو _ عبدالله الشناف _ Advertisements أحمد صقر _ أحمد السيسي _ محمد صالح. أحمد صقر _ أحمد السيسي _ محمد صالح. خط الوسط : عمر فتحي _ حامد فيصل. خط الوسط المهاجم : أحمد عبدالغني "غنوة" _ باسم عبدالعزيز _ حسن ربيع _ محمد إبراهيم عواد "كيكا" _ عمرو يحيي _ علي الجنايني _ محمود هشام "كهربا". خط الهجوم : ياسر إبراهيم _ حسين فوزي "بوتا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعباً في قائمة الشرقية لمواجهة ميت خلف غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.