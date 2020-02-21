20 لاعباً في قائمة الشرقية لمواجهة ميت خلف غداً

أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لنادي الشرقية، قائمة الفريق لمواجهة نادي ميت خلف، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً على ملعب ميتخلف.
وضمت القائمة 20 لاعباً كما يلي :
حراسة المرمى : إسلام أحمد "إيسو" _ سيد عماد.
خط الدفاع : محمود صلاح _ محمد السيد "قشوع" _ حسن ماريو _ عبدالله الشناف _
خط الوسط : عمر فتحي _ حامد فيصل.
خط الوسط المهاجم : أحمد عبدالغني "غنوة" _ باسم عبدالعزيز _ حسن ربيع _ محمد إبراهيم عواد "كيكا" _ عمرو يحيي _ علي الجنايني _ محمود هشام "كهربا".
خط الهجوم : ياسر إبراهيم _ حسين فوزي "بوتا".
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