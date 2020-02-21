جودو سموحه يتوج ببطولة الأسكندرية ويتأهل للجمهورية

توج فريق الجودو بنادى سموحه ببطولة الاسكندرية "١٨ سنة" والمؤهلة لبطولة الجمهورية، حيث فاز فريق البنين بالمركز الأول، بينما حقق فريق البنات المركز الثالث فى الترتيب العام.

وأسفرت منافسات البطولة عن تتويج اللاعبة جنى ايمن جابر بالمركز الأول والميدالية الذهبية،

واللاعب محمد قنطوش بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، واللاعب عمر شادى بالمركز الأول والميدالية الذهبية، واللاعب فارس محمد الحديدى بالمركز الأول والميدالية الذهبية، واللاعب كريم احمد صبحى بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وفاز اللاعب يوسف فتيحة عبد الحليم بالمركز الثانى والميدالية الفضية، واللاعب يوسف مراد عابدين بالمركز الثانى والميدالية الفضية، واللاعب ابراهيم اسماعيل بالمركز

الثانى والميدالية الفضية، واللاعب نور محمد حسن بالمركز الثانى والميدالية الفضية.

كما فاز اللاعب سيف وائل عبد المنعم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعب سيف احمد شوقى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعب زياد حسام اسماعيل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعب يوسف محمد فايز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، واللاعب زياد محمد حاتم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من:احمد يحيي فضل الله مدير فنى، وليد مختار مدرب، احمد عصام مدرب، ايناس القماش مدربة، سامى السيد يوسف ادارى .