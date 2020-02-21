الزمالك يتغلب على سبورتنج في دوري السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الزمالك الفوز اليوم الجمعة على نظيره فريق سبورتنج في إطار منافسات دوري السوبر السلة للمحترفين. للمحترفين. وانتهت المباراة بفوز الزمالك علي فريق سبورتنج بنتيجة 62/45 و تصبح نتيجة السلسلة بين الفريقين ١/١ . بين الفريقين ١/١ . وكان سبورتنج حقق الفوز في المباراة الأولى على الزمالك في أول لقاءات الفريقين بدور الثمانية من البطولة، الذي يقام بنظام «Best of 5».

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