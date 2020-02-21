الأهلي يحقق فوزة الثاني على مصر للتأمين في دوري السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز اليوم الجمعة أمام فريق مصر للتأمين في إطار منافسات دوري السوبر السلة للمحترفين. وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 80/46 فى ثانى مباريات ربع النهائي. وفاز الأهلي فى المبارة الاولى على مصر للتأمين بنتيجة 73/44 لتصبح 2/0 فى مواجهات السلسلة بين الفريقين . مباريات ربع النهائي. وفاز الأهلي فى المبارة الاولى على مصر للتأمين بنتيجة 73/44 لتصبح 2/0 فى مواجهات السلسلة بين الفريقين . الاهلى يحتاج لفوز واحد من الـ 3 ماتشات القادمة للصعود لنصف النهائى. وتقام المباراة الثالثة ضد مصر للتأمين يوم الإثنين القادم على صالة مدينة نصر ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على صالة النادي الأهلي بمقر الجزيرة.

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