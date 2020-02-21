مدرب بيراميدز: الفوز على الإسماعيلي خطورة جيدة في مشوار الفريق بكأس مصر

أعرب الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي، بهدف نظيف والصعود لدور الثمانية من بطولة الكأس .
وقال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي،"الأهم في بطولة الكأس إن تفوز في كل مباراة، وهو ما نجحنا به في نهاية المباراة، استطعنا إحراز هدف عن طريق انطوي، في نهاية الشوط الأول".
وأضاف، ارتكبنا بعض الأخطاء في مباراة اليوم ، ومهدي سليمان انقذ مرمانا في أكثر من كرة، ولكن الهدف الاسمي لنا من المباراة كان تخطي الإسماعيلي وهذه المرحلة من بطولة الكأس.
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