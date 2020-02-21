رئيس اتحاد السلاح : المنافسات في كأس العالم شرسة ومصنفون بارزون ودعوا البطولة

اكد عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ان لاعبينا قدموا مباريات جيدة فى الادوار التمهيدية ببطولة كأس العالم للسلاح المقامة حاليا في القاهرة والمؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية طوكيو 202.

وقال الحسيني ان لاعبو منتخب مصر ظهروا بشكل مميز امام المنافسين الاخرين وصعد من بينهم الثنائى

علاء ابو القاسم ومحمد حمزة الى الادوار الرئيسية ، مشيرا إلى ان البطولة قوية والمنافسة شرسة للغاية وتشهد وجود ابرز اللاعبين من المصنفين الاوائل على مستوى العالم حيث حضر الستة عشر لاعبا الاوائل فى التصنيف العالمى للاتحاد الدولى للسلاح فى مقدمتهم المصنف الاول الايطالى اليسيو فوكونى .

وأتم بان الادوار الرئيسية شهدت عدة مفاجأت بخروج لاعبين بارزين فى التصنيف العالمى امثال الثامن عشر عالميا اليابانى تاكهيرو شيكينى والمصنف ال 21 عالميا الكورى الجنوبى كى يونج صن والمصنف ال37 عالميا الانجليزى ريتشارد كروز والتونسى محمد سمندى والمصنف الاربعين عالميا الاوكرانى كلود يونيس .