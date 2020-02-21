الاتفاق يفوز على الفيصلي في الدوري السعودي

حقق فريق الاتفاق فوزًا مهمًا على نظيره فريق الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله

الرياضية ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ثنائية الاتفاق وليد أزارو وسعيد

الربيعي في الدقيقتين ٥٧، ٦٥ من زمن اللقاء.

بينما أحرز هدف الفيصلي الوحيد خالد كعبي في الدقيقة ٦٣ من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد ٢٣ نقطة منتظرًا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.