رياضة | رسالة خاصة من مجلس جماهير اتحاد جدة للاعبين قبل الكلاسيكو السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من مجلس جماهير اتحاد جدة للاعبين قبل الكلاسيكو السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل مجلس جماهير اتحاد جدة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فور وصول البعثة للرياض وذلك قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو السعودي.

وقدم مجلس الجماهير الورود للاعبي فريق الاتحاد فور وصولهم للرياض، بجانب كارت مدون عليه رسالة خاصة، "يوماً ما، حين تكون الامور بخير، ستنظر الى الخلف وتشعر بفخر انك لم تستسلم ".

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ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره الهلال مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وينطلق اللقاء بين الهلال والاتحاد، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.