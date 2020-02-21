رياضة | ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يفجر مفاجأة عن مصير قمة الأهلي والزمالك في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن اتحاد الكرة سيقوم بإيقاف 3 لاعبين على الأقل على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر بالأمس والتي جمعت الأهلي والزمالك.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏سيتم إيقاف على الأقل ٣ لاعبين من كل فريق إضافة إلى إيقاف بعض المسئولين من كلا الناديين".

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وأضاف :"عمرو الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية..يسطر التاريخ بأن لأول مرة اتحاد الكرة أقوى من أي شخص او جهة في منظومة كرة القدم.. والمباراة ستلعب في ميعادها".

وتابع :"‏هكذا يجب ان تدار الأمور يجب ان يكون هناك نظام يسير على الجميع عدالة تطبق على الجميع الكبير قبل الصغير وأعلم تماما ان هناك توجه من الدولة بحماية قرارات اتحاد الكرة وتطبيق آلية تنفيذها".

وأتم :"‏ما يحدث الان هو بداية التغيير يجب ان نحلم جميعًا ونعمل على أن يكون عندنا كرة قدم حقيقية في مصر".