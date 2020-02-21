رياضة | بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة السوبر.. فايلر يجهز مفاجأة للزمالك في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي التفكير في المباراة القادمة أمام الزمالك ببطولة الدوري يوم 24 فبراير المقبل.

واستقر فايلر على الدفع برمضان صبحي لاعب وسط الفريق في الشوط الثاني من لقاء الزمالك المقبل ببطولة الدوري من أجل تجهيزه للقاء صن داونز الجنوب إفريقى، ضمن منافسات ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتعافي رضمان صبحي من الإًابة التي تعرض لها في الفترة الماضية ولكن فايلر فضل عدم مشاركته في لقاء السوبر أمام الزمالك كاجراء احترازي.