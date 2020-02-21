رياضة | رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة سبال غدًا السبت بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". وضمت قائمة يوفنتوس كلا من :- حراسة المرمى : تشيزني - بينسجوليو - بوفون Advertisements خط الدفاع : دي شيليو - كيليني - دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - روجاني - كوكولو - ويسلي خط الوسط : أرون رامسي - بليز ماتويدي - أدريان رابيو - بينتانكور - بيترز خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - كوادرادو - بيرنارديسكي - أوليفيري.

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