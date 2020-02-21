رياضة | خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - ماذا تقول اللوائح بعد واقعة شيكابالا مع جماهير الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد نادي الزمالك لقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على النادي الأهلي بركلات على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، بعد التعادل السلبي بدون أهداف خلال مجريات المباراة.

وعقب انتهاء المباراة دخل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء فى مناوشات مع جماهير الأهلي المتواجدة فى ملعب المباراة.

وتحدث محمد فضل الله خبير اللوائح المصري أن لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم يجوز لها أن تأخذ بالفيديوهات وليس فقط ما تم إذاعته.

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وقال محمد فضل الله خبير اللوائح عبر الخليج 365 الرياضي :" بالنسبة لعقوبة شيكابالا تنص اللوائح على غرامه مالية كبيرة أو إيقاف من مباراة إلى 6 مباريات".

كما أكد خبير اللوائح أن تجاوزات مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يحكمها تقرير مراقب المباراة وحكم المباراة أو تدخل مباشر من لحنة الإنضباط بفرض أى عقوبة شريطة أن تكون موثقة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أحال ما حدث عقب المباراة بين اللاعبين والجماهير إلى لجنة الانضباط والأخلاق من أجل إتخاذ قرارات.