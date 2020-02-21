رياضة | بعد انتقاله لبطل ليتوانيا.. تقارير تونسية تكشف عن المحطة القادمة لـ "حمدي النقاز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتقاله لبطل ليتوانيا.. تقارير تونسية تكشف عن المحطة القادمة لـ "حمدي النقاز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية أن حمدي النقاز نجم الزمالك السابق والمنتقل حديثا لصفوف نادي سودوفا بطل ليتوانيا، قد يعود لصفوف ناديه السابق النجم الساحلي التونسي نهاية الموسم الحالي.

وكان نادي سودوفا الليتواني أعلن التعاقد رسميًا مع التونسي حمدي النقاز لمدة 6 أشهر حتي نهاية الموسم الحالي.

وأكد "النقاز" في تصريحات عقب تعاقده رسميًا مع بطل ليتوانيا انه انتقل للعب في صفوف فريق سودوفا لمدة 6 اشهر فقط وسيختار وجهة جديدة في نهاية الموسم الحالي.

Advertisements

وذكرت صحيفة "الصريح" التونسية وفقًا لمصادرها الخاصة فان حمدي النقاز قد يعود لفريقه السابق النجم الساحلي التونسي في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد فشل المفاوضات مع أهلي جدة السعودي.

الجدير بالذكر أن حمدي النقاز انضم لصفوف نادي سودوفا الليتواني بعد رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض.

ولعب "النقاز" خلال فترة تواجده مع الزمالك 26 مباراة في مختلف البطولات بواقع ( 21 لقاء فى الدورى، و 4 فى كأس مصر، ومباراة كأس السوبر)، وصنع 4 أهداف ولم يسجل أي أهداف وحصل على 7 انذارات.