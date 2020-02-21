الامارات | منتخب الشباب يتعثر أمام ليبيا في كأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعثر أمام ليبيا في كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب الشباب أمام المنتخب الليبي بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم، على استاد الأمير تركي بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما لكرة القدم، ورفع المنتخب الليبي رصده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب الشباب عند نقطة واحدة فقط حصدها بالتعادل أمام منتخب السنغال في الجولة الماضية.

ورغم الخسارة الا أن حظوظ منتخب الشباب لاتزال قائمة في التأهل للدور المقبل وتبقت له مباراة واحدة أمام منتخب السودان في الجولة الأخيرة.

أنهى المنتخب الليبي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله اللاعب إبراهيم بريك " 12" من تسديدة راسية، فيما نجح اللاعب البديل محمد الحمادي في تسجيل هدف التعادل لمنتخب الشباب" 64” قبل أن يضيف اللاعب أسامة الصريط الهدف الثاني للمنتخب الليبي " 79" من تسديدة راسية في المرمى.



