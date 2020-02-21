الامارات | خبر مزعج لليفربول !

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مزعج لليفربول ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب قائد ليفربول متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم جوردان هندرسون حتى ثلاثة أسابيع عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية بفخذه، بحسب ما أعلن فريقه اليوم الجمعة.

وتعرض لاعب الوسط للاصابة في نهاية المواجهة التي خسرها على أرض أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1، الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا في كرة القدم.

وشخّص الجهاز الطبي لليفربول إصابة هندرسون الذي شوهد وهو يغادر المستشفى الجمعة بعد الخضوع لفحوص.

وقال مدربه الالماني يورغن كلوب «شاهدنا عدة اصابات في عضلات الفخذ الخلفية راهنا في البريميرليغ، وعلى سبيل المثال (هاري) كاين». تابع «لكنه سيغيب على الأرجح ثلاثة أسابيع، وهذا ليس جيدا».

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وكان هندرسون هذا الموسم احد افضل لاعبي ليفربول الذي ضمن منطقيا لقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى في 30 سنة.

ويرشّح النقاد لاعب الوسط الدفاعي البالغ 29 عاما لنيل جائزة افضل لاعب في الموسم.

ويملك كلوب خيارات لتغطية هندرسون، على غرار الغيني نابي كيتا والعائد من الاصابة اليكس أوكسلايد تشامبرلاين.

ويبتعد ليفربول في صدارة الدوري بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين.

ويلاقي ليفربول وست هام وواتفورد وبورنموث في الدوري، كما تشلسي في الدور الخامس من مسابقة الكأس. ويأمل كلوب في عودة لاعبه قبل لقاء الإياب ضد اتلتيكو في 11 مارس على ملعب «أنفيلد».