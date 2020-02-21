شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن غياب قائد الفريق لمدة 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن قائد الفريق جوردن هندرسون، سيغيب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع على إثر الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ التي تعرض لها في مباراة الريدز الماضية ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «إنها إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ونشكر الرب أنها لم تكن أسوأ مما نتوقع. لقد تعرض عدد من اللاعبين الآخرين في الدوري الإنجليزي لإصابات شبيهة- هاري كين على سبيل المثال- ولكن إصابة هندرسون ليست بهذا السوء. سيغيب عن الفريق لنحو ثلاثة أسابيع، وهذا ليس بالأمر الجيد بكل تأكيد. هذا هو واقع الأمر وعلينا التعامل معه، ومن الجيد أنه لن يبتعد لفترة طويلة».

وأضاف: «ليست هناك حاجة للقيام بتغييرات عديدة في التشكيل بخلاف هندرسون بالطبع، فجميع اللاعبين يبدون بحالة جيدة، وهناك فارق زمني مريح بين مباراة الثلاثاء الماضي ومباراة ويست هام. سننظر في أمر التشكيل فيما بعد، وإذا قمنا ببعض التغييرات، فلن يكون لمباراة أتلتيكو مدريد أي علاقة بذلك».

ويستعد ليفربول لمواجهة ويستهام يونايتد، المقرر إقامتها في العاشرة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».