شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن مواجهة ويستهام: فرصة لعودة ليفربول إلى الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن الخسارة التي تعرض لها أمام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، منحت فريقه بأكمله رغبة ملحة في العودة إلى الانتصارات.

وتعرض ليفربول للهزيمة بنتيجة 1-0 على ملعب ميتروبوليتانو مساء الثلاثاء، في مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 أمام الفريق الإسباني.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تأتي زيارة ويستهام يونايتد إلى أنفيلد مساء الاثنين المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموعد المحدد حيث ينظر كلوب إلى المباراة باعتبارها فرصة لفريقه للعودة بسرعة إلى المسار الصحيح.

وقال المدرب في تصريحات خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة: «إنها فرصة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، نعم ليس في نفس المسابقة. إنه أمر غريب بعض الشيء، خسرنا اللقاء ولم يكن هناك أي إيجابيات على الإطلاق، لقد خسرنا مباراة».

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وأضاف: «لكن الأمر المهم في هذه النتيجة أنك شعرت بالهزيمة، لم يفكر أحد أن الأمر مختلف وإننا أفضل في الدوري. لكن هذا لا يعني أننا نقول آنفيلد فقط سيحسم الأمور في النهاية. علينا أن نقدم أداءً جيداً. لقد أظهر أتلتيكو بوضوح الكثير من الشغف والرغبة وأشياء من هذا القبيل، قاتلوا من أجل النتيجة. سوف يقاتلون هنا من أجل النتيجة بكل تأكيد».

وتابع: «لوضع الأمور في نصابها الصحيح هو استعادة الشعور بالانتصارات مرة أخرى، لا أعتقد أننا خسرنا أبدًا شعورنا بالفوز، لكننا فزنا بعدد من المباريات، والآن تعرضنا للهزيمة، نحن نريد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، حتى لو كانت منافسة مختلفة».

يعاني ويستهام هام حاليا في منطقة الهبوط والتقى ليفربول في الشهر الماضي على ملعب لندن حيث حقق متصدر الترتيب انتصارا بنتيجة 2-0 بفضل هدفين من محمد صلاح وشامبرلين.

لكن أداء فريق ديفيد مويز أمام مانشستر سيتي مساء الأربعاء عزز وجهة نظر كلوب بشأن التهديد الذي يشكله على فريق الريدز.

وعن ذلك التهديد علق كلوب، قائلًا: «مع جودة مانشستر سيتي الكبيرة، كان الهدف الأول من كرة ثابتة، والهدف الثاني كان رائعًا من كيفن دي بروين. لقد قاتل ويستهام بقوة، لقد دافعوا بضراوة أمام الصندوق بكل ما لديهم من عزم. لم يستحوذوا على الكرة بشكل كبير، لذلك لا أتوقع أنهم سيسعون للاستحواذ على الكرة امامنا. لكنهم سيدافعون مجددًا بكل ما لديهم من قوة. لم أسمع بالضبط ما قاله ديفيد بعد المباراة، لكنني أعتقد أنهم خرجوا بعض الإيجابيات من تلك المباراة وسيحاولون فعل ذلك مرة أخرى. يجب أن نكون مستعدين لذلك. المباراة مساء الاثنين، نحتاج إلى أجواء جيدة حقًا مرة أخرى ولن يكون الأمر سهلاً. يحتاج وست هام إلى الكفاح من أجل النتائج وسيقاتلون من أجل تحقيق النتائج. أمامهم مباريات صعبة قادمة أيضًا، لذلك ليس لديهم وقت لإضاعة النتائج أو النقاط أو أي شيء آخر. أتوقع مباراة صعبة حقًا».