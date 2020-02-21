أنشيلوتي: مبارياتنا القادمة ستحدد مصيرنا الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

لفت المدرب كارلو ​أنشيلوتي​ إلى أن مباريات ​إيفرتون​ الأربع المقبلة في ​الدوري الإنكليزي​ ضد أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول ستحدد مصيرهم الأوروبي.



وقال أنشيلوتي: "إذا كنت ترغب في التفكير في المنافسات الأوروبية، فهناك مباريات مهمة للغاية بعد. يجب أن نواجه اليونايتد وتشيلسي وليفربول. بعد هذه المباريات الأربع، يمكننا أن نرى ما يجري حيال منافسات أوروبا".

وأضاف: "إنها مباراة مهمة للغاية ضد فريق أرسنال. نحتاج إلى الثقة، وبذل قصارى جهدنا، لمحاولة الفوز. أعرف أن أرسنال قد تحسن كثيرًا، إنهم يلعبون بشكل أفضل، لذلك سوف يكون صعبًا، لكن لدينا ثقة. رأيت مباراة الأمس ضد أولمبياكوس. إنهم أفضل دفاعيا والتحسن واضح".