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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يكشف عن آخر تطورات المصابين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
تحدث نادي توتنهام في بيان رسمي عن آخر تطورات المصابين قبل مواجهة تشيلسي السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وغرد السبيرز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "خوان فويث الذي يُعاني من إصابة في الفخذ، وهاري كاين الذي لديه إصابة في أوتار الركبة، وسون هيونغ مين الذي خضع لعميلة جراحية لا زالوا يواصلون عملية إعادة التأهيل للتعافي من إصابتهم".
وأوضح البيان، أن الفرنسي موسى سيسوكو والذي يُعاني من إصابة في الركبة، يواصل عملية التأهيل البدني للتعافي من الإصابة.
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