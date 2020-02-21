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توتنهام يكشف عن آخر تطورات المصابين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يكشف عن آخر تطورات المصابين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

تحدث نادي ​توتنهام​ في بيان رسمي عن آخر تطورات المصابين قبل مواجهة ​​ السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ لكرة القدم.

وغرد السبيرز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "​خوان فويث​ الذي يُعاني من إصابة في الفخذ، و​هاري كاين​ الذي لديه إصابة في أوتار الركبة، وسون هيونغ مين الذي خضع لعميلة جراحية لا زالوا يواصلون عملية إعادة التأهيل للتعافي من إصابتهم".

وأوضح البيان، أن الفرنسي موسى سيسوكو والذي يُعاني من إصابة في الركبة، يواصل عملية التأهيل البدني للتعافي من الإصابة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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