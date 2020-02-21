توتنهام يكشف عن آخر تطورات المصابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

تحدث نادي ​توتنهام​ في بيان رسمي عن آخر تطورات المصابين قبل مواجهة ​تشيلسي​ السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ لكرة القدم.



وغرد السبيرز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "​خوان فويث​ الذي يُعاني من إصابة في الفخذ، و​هاري كاين​ الذي لديه إصابة في أوتار الركبة، وسون هيونغ مين الذي خضع لعميلة جراحية لا زالوا يواصلون عملية إعادة التأهيل للتعافي من إصابتهم".

وأوضح البيان، أن الفرنسي موسى سيسوكو والذي يُعاني من إصابة في الركبة، يواصل عملية التأهيل البدني للتعافي من الإصابة.