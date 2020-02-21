هل ينجح الاتحاد في فك عقدة الهلال؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
يجذب كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي وكلهم أمل في أن تشهد المواجهة الإثارة والندية على الرغم من الفارق النقطي بين الفريقين، وكذلك المراكز في الترتيب العالم لفرق الدوري.
فالهلال صاحب الأرض والجمهور يتصدر الدوري برصيد 41 نقطة، ويريد أن يوسع الفارق عن أقرب منافسيه فريق النصر الذي تفصله عنه 3 نقاط.
أما الاتحاد فيبحث عن تأمين البقاء وإبعاد شبح الهبوط بزيادة رصيده الذي يقل عن نصف رصيد الهلال، حيث يمتلك 19 نقطة في المركز الـ13.
وتبدو كفة الهلال هي الأرجح من حيث الاستقرار الفني مقارنة بالاتحاد الذي يمر بتحولات فنية كبيرة هذا الموسم وعدم حالة استقرار بعد أن وصل عدد مدربيه إلى 5 مدربين، آخرهم البرازيلي فابيو كاريلي الذي حل أخيرا بديلا للهولندي تين كات.
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