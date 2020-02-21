شكرا لقرائتكم خبر

6 أجانب يقودون الاتحاد بمعركة الجامعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

اختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي ملعب النادي لختام الاستعدادات لمواجهة الهلال اليوم بملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وضم كاريلي 6 محترفين أجانب من أصل السبعة، لخوض النزال وهم كريم الأحمدي ومارسيلو غروهي وبرونو اوفيني و ويلفريد بوني وأنيس البدري ورومارينهو، فيما يغيب قسريا، ليوناردو جيل الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما أعاد كاريلي إلى التدريبات، كافة اللاعبين المبعدين من قبل المدير الفني السابق هينك تين كات وهم أمين بخاري وعمار الدحيم وطارق عبدالله وعبدالله العمار وعبدالمحسن فلاتة.

Advertisements

على صعيد ثان، تقرر غياب المدافع زياد المولد نهائيا عن الموسم الرياضي الحالي بعد أن طالب الجهاز المشرف على برنامجه التأهيلي بضرورة استمرار اللاعب في البرنامج لمدة 6 أشهر بسبب الكسر الإجهادي التي تعرض له، مما يؤكد عودته في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، التحق المحترف الصربي ألكسندر بيرجوفيتش، بنادي تشوكاريتشكي الصربي بهدف عدم الانقطاع عن التدريبات والمحافظة على لياقته البدنية.

وشرع اللاعب في هذا الاتجاه بعد فشل وكيله في إقناع عدد من الأندية في صربيا وسويسرا للتعاقد معه نتيجة تراجع مستواه الفني إلى جانب امتلاكه عقدا باهظ الثمن مع نادي الاتحاد.

من جانبه قال اللاعب لصحيفة Metrosport ‏الصربية إنه لا يزال ينتظر حسم مستقبله مع ناديه الاتحاد، وإيجاد حل حتى يمكنه من اللعب مجددا، مبينا أنه يتعين عليه بسبب نظام الاتحاد السعودي الذي يسمح لكل ناد بالاستعانة بسبعة أجانب، الانتظار حتى يوليو المقبل للانتقال من النادي.