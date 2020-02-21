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جوميز.. أفضل هدف وثاني أفضل لاعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اختير هدف مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز في مرمى شباب الأهلي دبي أفضل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وفاز بالجائزة بعد التصويت الذي جرى عبر الموقع الالكتروني للاتحاد القاري.

وكان جوميز سدد كرة بقدمه اليسرى قبل وصولها الأرض أعلن بها ترجيح كفة فريقه (2-1) وتأمين الفوز الثاني على التوالي في البطولة.

كما جاء جوميز في المرتبة الثانية بقائمة لاعب الأسبوع، بعد أن رفع رصيده إلى 3 أهداف في مباراتين، كما أنه مرر في مباراة شباب الأهلي دبي 12 تمريرة، وفاز بتدخلين وبكرة مشتركة عالية، وجمع 8.7 نقاط.

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أما المركز الأول فكان من نصيب لاعب يوكوهاما مارينوس الياباني، تيروهيتو ناكاغاوا.

وسجل ناكاغاوا هدفين ساهم من خلالهما في فوز فريقه على سيدني الأسترالي بنتيجة 4-0 الأربعاء ضمن المجموعة الثامنة.

وجاء هدفا اللاعب من تسديدتين على المرمى، وترشح الهدف الأول في سباق هدف الأسبوع، وصنع ناكاغاوا أيضا 3 فرص لزملائه.

وإلى جانب ذلك مرر ناكاغاوا 30 تمريرة ناجحة لزملائه بنسبة نجاح بلغت 93.3%، ولمس الكرة 50 مرة، ليجمع 9.2 نقاط.

وجاء في المركز الثالث لاعب السد القطري أكرم عفيف.