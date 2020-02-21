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أكبر لاعب في العالم يشارك بالدوري الياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

أبدى أكبر لاعب كرة قدم في العالم، الياباني كازويوشي ميورا (53 عاما)، سعادة بالغة بأن الموسم رقم 35 له في الملاعب سيشهد عودته من جديد لمنافسات الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، بعد انتظار طويل.

ويلعب ميورا، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـــ53 الأسبوع المقبل، ضمن صفوف يوكوهاما إف سي الصاعد للدوري الممتاز، وسيستهل مشواره في الموسم الجديد الذي افتتحت منافساته أمس بلقاء فيسيل كوبي غدا.

وقال المهاجم المخضرم «حماسي لكرة القدم لم يتغير منذ أن بدأت مشوار الاحتراف وأنا في الـ18 من عمري».

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وتوجه ميورا إلى البرازيل وهو في الـ15 من عمره بهدف أن يصبح لاعب كرة قدم محترف، وعاد إلى اليابان بعدها بثمانية أعوام.

ويلعب ميورا لفريق يوكوهاما إف سي منذ عام 2005، وخاض 89 مباراة مع المنتخب الياباني سجل خلالها 55 هدفا، ويعد واحدا من الرموز البارزة في بلاده.

وشارك ميورا في 3 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، والذي حسم خلاله يوكوهاما إف سي صعوده من جديد إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 13 عاما، لكن رغم قلة مشاركاته يرى اللاعب نفسه قائدا للفريق.

وقال ميورا في تصريحات لقناة «تي بي إس» التلفزيونية «بالطبع لم أعد على ما كنت عليه وأنا في العشرينات، عندما كنت أمرر وأتحرك وأسجل في الوقت نفسه، فالآن علي أن أقود وأدفع الفريق، أتمنى أن أقدم أداء جيدا في التدريبات أملا في المشاركة أمام فريقي السابق فيسيل كوبي، الذي يضم حاليا النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا».

وتوقع ميورا موسما صعبا يجب على الفريق بذل جهد كبير خلاله من أجل تفادي الهبوط مجددا.