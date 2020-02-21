لاكازيت: كنا نطمح للمزيد أمام أولمبياكوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أثينا
قال لاعب أرسنال الإنجليزي ألكسندر لاكازيت إن الفريق كان يرغب في تسجيل المزيد من الأهداف خلال المباراة التي انتهت بفوزه أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1-0 مساء الخميس في ذهاب دور الـــ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسجل المهاجم الفرنسي لاكازيت هدف الفوز لأرسنال قبل 9 دقائق من نهاية المباراة، ليعزز فرص الفريق قبل مباراة الإياب التي يحتضنها على ملعبه الخميس المقبل.
وقال لاكازيت عقب المباراة «كنا نرغب في تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا في النهاية صنعنا الأفضلية لأنفسنا لمباراة الإياب».
وأضاف «أتيحت لي القليل من الفرص لكن التسجيل لا يكون سهلا دائما، أشكر بوكايو ساكا على مساعدته، كان أمرا لطيفا، إنني سعيد بالتسجيل».
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